Asegura Bedolla que Recinto Ferial se usa todo el año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que, por primera vez, las instalaciones del Recinto Ferial son utilizadas durante todo el año y no únicamente por temporada, como ocurría en administraciones anteriores.

En una breve entrevista, reconoció que, si bien las instalaciones requieren cierto mantenimiento, ya se está trabajando en ello. Por lo pronto, dijo, los espacios del que fuera el mayor escaparate de Michoacán están siendo utilizados principalmente como áreas de almacenamiento para temas educativos y de seguridad.

“Se les dará el mantenimiento y estamos trabajando en ello; también se almacenan útiles escolares, equipo de rehabilitación de las escuelas, se les da uso. Cuando tenemos que guardar patrullas, aquí se les hace el último retoque e instalación para su entrega. Se aprovechan las instalaciones y tienen uso todo el año; antes, únicamente en feria”, puntualizó.

Cabe mencionar que MiMorelia.com realizó un recorrido por las instalaciones en julio pasado. De haber sido el principal punto de exhibición del estado, el recinto ha pasado a ser utilizado para resguardo de archivo muerto y mobiliario gubernamental.

Espacios en uso y funciones actuales

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), mediante la tarjeta administrativa DSG/2/2025, el director de Servicios Generales, Ricardo Rubí Bustamante, informó que diversos espacios se emplean como bodegas para el resguardo de mobiliario y archivo muerto de distintas dependencias. Además, se cuenta con un stock de vallas que pueden prestarse a municipios que lo soliciten para eventos.