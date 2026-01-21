Así son las nuevas viviendas del Bienestar al oriente de Morelia [Fotos]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, al oriente de la capital michoacana, se entregaron las primeras viviendas del programa federal “Vivienda para el Bienestar”. Las unidades forman parte de un nuevo conjunto habitacional que contempla 144 departamentos distribuidos en edificios de cuatro niveles.

Estas construcciones destacan por su diseño moderno y funcional. Cada edificio está pintado en tonos blanco, gris y magenta, con fachadas simétricas. En su conjunto, brindan una imagen urbana ordenada y agradable, con banquetas amplias, jardineras y accesos definidos, en una zona que continúa su expansión habitacional.