Así son las nuevas viviendas del Bienestar al oriente de Morelia [Fotos]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, al oriente de la capital michoacana, se entregaron las primeras viviendas del programa federal “Vivienda para el Bienestar”. Las unidades forman parte de un nuevo conjunto habitacional que contempla 144 departamentos distribuidos en edificios de cuatro niveles.
Estas construcciones destacan por su diseño moderno y funcional. Cada edificio está pintado en tonos blanco, gris y magenta, con fachadas simétricas. En su conjunto, brindan una imagen urbana ordenada y agradable, con banquetas amplias, jardineras y accesos definidos, en una zona que continúa su expansión habitacional.
Cada departamento cuenta con 60 metros cuadrados de construcción e incluye dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo, área de lavado y un pequeño patio trasero, lo que permite cubrir las necesidades básicas de familias pequeñas. Las viviendas fueron construidas bajo especificaciones del Infonavit y, según autoridades, cumplen con estándares de habitabilidad y seguridad.
El desarrollo se encuentra en la zona de Villas de Oriente, a pocos minutos de fraccionamientos como Misión del Valle y La Nueva Aldea, una de las áreas con mayor crecimiento poblacional y desarrollo urbano al oritende Morelia.
Este proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla más de 82 mil viviendas nuevas en el estado con una inversión superior a 49 mil millones de pesos. De esa meta, 50 mil viviendas serán desarrolladas por Infonavit, mientras que Conavi y Fovissste complementarán el esfuerzo con más de 30 mil acciones adicionales.
rmr