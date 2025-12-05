Así puedes verte patinando en la pista de hielo de Morelia; hay cámara en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Vas a patinar en la pista de hielo del Centro? Ahora también podrás verte en tiempo real.

La Policía Morelia activó una transmisión en vivo desde la plaza Melchor Ocampo, donde se instaló la pista como parte de las actividades navideñas de este 2025.

La señal se puede seguir a través del canal oficial de la corporación en YouTube, lo que permite que asistentes, familiares y amigos puedan ver desde casa a quienes se encuentran patinando.

📹 Transmisión en vivo aquí:

👉 https://www.youtube.com/live/Ycnl9SNxJWY?si=YQokmzVH1nOb6Z_D

El acceso a la pista es gratuito y estará disponible hasta el 6 de enero de 2026.

Los horarios son de 10:00 a 14:00 horas por la mañana y de 16:00 a 21:00 horas por la tarde. Los viernes y sábados, la diversión se extiende hasta las 22:00 horas.

Las autoridades invitan a los visitantes a “sonreír a la cámara” mientras disfrutan la experiencia sobre hielo.