Así operan autofinancieras en redes: enganche mínimo y promesas que no se cumplen

Su necesidad de un vehículo para poder moverse no solo en Morelia, sino también al interior de Michoacán por su trabajo, lo llevó a buscar diversas agencias. Facebook se ha convertido en un espacio no solo para informar de los acontecimientos más importantes en la vida de una persona, sino también para las ventas, y la pestaña de Marketplace es una de las estrategias de las autofinancieras.

"Es a través de Facebook, de la sección de Marketplace, donde puedes subir varios artículos y en el apartado de vehículos aparecen varias fotografías y en una parte de la imagen los precios; le das clic a la imagen y en automático te aparece la opción de preguntarle al vendedor si te interesa tener más datos", refirió.

El 4 de enero del presente año dio con un vendedor de la autofinanciera que fue clausurada, en días pasados, en la Plaza Andador; a través de Messenger fue el primer contacto y, posteriormente, por WhatsApp, con la finalidad de tener conocimientos generales de la necesidad y concretar una cita en el lugar.

"Se presentó una persona que dijo que era un agente, de una inmobiliaria que está acá por Plaza Andador, que estaba, que si no tenía problema para darle mi teléfono y escribir para una atención personalizada. Al principio no dan señas de lo que trata el financiamiento", comentó.