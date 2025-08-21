Así fue la persecución para recuperar camioneta robada en Morelia [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta robada con violencia en la colonia Nueva Chapultepec fue recuperada tras un operativo de la Policía de Morelia, que derivó en la detención de dos hombres señalados como responsables.

De acuerdo con el video difundido por la corporación, la víctima denunció que fue despojada de su vehículo bajo amenaza con un arma de fuego. De inmediato, se activó un operativo de búsqueda coordinado entre oficiales y el C4 municipal.

La persecución se extendió por el Periférico y la carretera a Pátzcuaro, hasta que los agentes ubicaron la camioneta a la altura de Uruapilla. Los sospechosos intentaron huir y, en su escape, impactaron la unidad contra una patrulla y después contra una camioneta.

En el lugar fueron asegurados dos hombres, identificados por la víctima como los responsables del robo. El vehículo recuperado quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que los detenidos fueron turnados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con las investigaciones.