Así fue la detención de un joven con presunta droga en Morelia [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue detenido por agentes de la Policía de Morelia en el fraccionamiento Valle del Durazno, luego de que se recibiera un reporte al C4 sobre una persona que alteraba el orden público.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos acudieron al domicilio señalado y, tras realizar una inspección preventiva al sujeto, se localizó un envoltorio con hierba verde, con características similares a la marihuana, dentro de una mochila.

📹 Lo que se muestra en el video:

En las imágenes difundidas por la corporación, se observa el arribo de los oficiales, el diálogo inicial con el joven, y posteriormente la inspección de su mochila, en la cual fue encontrada la sustancia.

El individuo fue asegurado en el lugar y trasladado a la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso legal correspondiente.

“La seguridad se construye respondiendo, verificando y actuando con responsabilidad”, señaló la Policía de Morelia a través de sus redes sociales, en una publicación donde compartieron el video del operativo.

SHA