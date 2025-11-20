Morelia

Así frustraron intento de robo en comercio de Morelia; hay tres detenidos [VIDEO]

Gracias a una alerta del C4, elementos de la Policía de Morelia sorprendieron a tres sujetos cuando cometían un presunto robo a un comercio en la colonia Guadalupe
Así frustraron intento de robo en comercio de Morelia; hay tres detenidos [VIDEO]
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Morelia tras ser sorprendidas en flagrancia cuando presuntamente intentaban robar un comercio en la colonia Guadalupe.

De acuerdo con un video compartido por la corporación municipal, el hecho fue detectado por el Centro de Monitoreo C4, que alertó a las unidades cercanas.

En las imágenes se observa el momento en que los oficiales interceptan un automóvil gris, donde viajaba uno de los implicados, y posteriormente localizan a otros dos sujetos dentro del establecimiento afectado.

El vehículo fue asegurado y los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica conforme a lo que establece la ley.

SHA

policía de Morelia
Centro de Monitoreo C4
robo a comercio

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com