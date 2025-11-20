Así frustraron intento de robo en comercio de Morelia; hay tres detenidos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Morelia tras ser sorprendidas en flagrancia cuando presuntamente intentaban robar un comercio en la colonia Guadalupe.

De acuerdo con un video compartido por la corporación municipal, el hecho fue detectado por el Centro de Monitoreo C4, que alertó a las unidades cercanas.

En las imágenes se observa el momento en que los oficiales interceptan un automóvil gris, donde viajaba uno de los implicados, y posteriormente localizan a otros dos sujetos dentro del establecimiento afectado.