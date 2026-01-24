Así estará el clima hoy en Morelia: tarde cálida y noche fresca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la capital michoacana presenta condiciones de clima estables, con predominio de nubes y claros durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente se ha mantenido templado, acompañadas de cielos mayormente soleados que han permitido una sensación térmica agradable para quienes realizan actividades al aire libre.

Conforme avance el día, se espera un ligero incremento en la temperatura, alcanzando valores de entre 21 y 23 grados Celsius durante la tarde. En este periodo, el cielo se tornará parcialmente nuboso, sin probabilidad significativa de precipitaciones, por lo que se prevé una jornada favorable tanto para actividades recreativas como laborales en la ciudad y sus alrededores.

Durante la noche, el termómetro comenzará a descender gradualmente, registrando temperaturas cercanas a los 15 grados Celsius. El cielo se mantendrá con intervalos de nubes y claros, generando un ambiente fresco, especialmente en zonas altas de Morelia, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el descenso térmico.

A lo largo del día, se presentarán vientos provenientes del sur, con una velocidad media de aproximadamente 18 kilómetros por hora, aunque con algunas rachas moderadas durante la tarde. Estas condiciones no representan riesgos mayores, pero sí podrían generar una ligera sensación de frescura en determinados momentos del día..

