Así es el vaso oficial del FICM 2025: ecológico y coleccionable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vaso oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025 ya está disponible, y este año sorprende con un diseño sustentable y revelador: al servirle agua, aparece la imagen oficial del festival.

El diseño fue elaborado por Biocup, empresa mexicana especializada en productos ecológicos y reutilizables, como parte de los esfuerzos del festival por fomentar el consumo responsable.