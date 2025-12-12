Morelia

Así es el Palacio Mágico de Morelia: talleres, comida y espíritu navideño

Todos los fines de semana de diciembre, el Palacio Municipal ofrece talleres, música y antojitos navideños para toda la familia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta Navidad, el corazón de la capital michoacana late al ritmo de villancicos, aromas dulces y creatividad infantil. El Palacio Municipal se convierte durante diciembre en el “Palacio Mágico”, un espacio donde familias, turistas y niños pueden vivir la temporada más esperada del año con actividades gratuitas, talleres navideños y antojitos tradicionales.

Organizado por el DIF Morelia y la Secretaría de Cultura Municipal, esto será todos los fines de semana de diciembre, de 11:00 a 19:00 horas, con una amplia oferta de talleres y experiencias para toda la familia.

🎄 Actividades destacadas en el Palacio Mágico:

👩‍🎨 Talleres creativos (11:00 a 14:00 hrs y 16:00 a 19:00 hrs)

  • Mini pintura de esferas y figuras navideñas: ideal para que niñas y niños den rienda suelta a su creatividad.

  • Elaboración de velas y coronas navideñas: un clásico que decora hogares y despierta el espíritu festivo.

  • Grabado artesanal y piezas de barro: actividades con enfoque cultural que rescatan técnicas tradicionales.

  • Pinta cartas a Santa Claus y los Reyes Magos: espacio para la ilusión y la escritura infantil.

  • Yeso navideño: figuras decorativas que los más pequeños pueden moldear y pintar.

  • Botas navideñas decoradas: con telas, lentejuelas y mucha imaginación.

🍩 Barras de comida típica (11:00 a 19:00 hrs)

  • Chocolate caliente, café, matcha, chai navideño.

  • Galletas, donas, conchas rellenas.

  • Snacks y chilaquiles para compartir en familia.

🎷 Presentaciones culturales

  • El domingo 14 se presentó un ensamble de saxofón en vivo, como parte de la cartelera artística que acompaña la experiencia.

Con acceso libre y actividades para todas las edades, el “Palacio Mágico” busca reforzar la convivencia familiar, reactivar el turismo local y llenar de vida el Centro Histórico de Morelia, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Vive la Navidad en el Palacio Mágico de Morelia. Disfruta de talleres, comida y espacios decorados para toda la familia”, invitó Turismo Morelia MX a través de sus redes sociales.

El Palacio Municipal, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, permanece abierto de lunes a domingo, aunque los talleres se concentran los fines de semana. La fachada y los pasillos están decorados con guirnaldas, luces cálidas y detalles que convierten el lugar en una postal navideña.

