Así es el Palacio Mágico de Morelia: talleres, comida y espíritu navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta Navidad, el corazón de la capital michoacana late al ritmo de villancicos, aromas dulces y creatividad infantil. El Palacio Municipal se convierte durante diciembre en el “Palacio Mágico”, un espacio donde familias, turistas y niños pueden vivir la temporada más esperada del año con actividades gratuitas, talleres navideños y antojitos tradicionales.
Organizado por el DIF Morelia y la Secretaría de Cultura Municipal, esto será todos los fines de semana de diciembre, de 11:00 a 19:00 horas, con una amplia oferta de talleres y experiencias para toda la familia.
Mini pintura de esferas y figuras navideñas: ideal para que niñas y niños den rienda suelta a su creatividad.
Elaboración de velas y coronas navideñas: un clásico que decora hogares y despierta el espíritu festivo.
Grabado artesanal y piezas de barro: actividades con enfoque cultural que rescatan técnicas tradicionales.
Pinta cartas a Santa Claus y los Reyes Magos: espacio para la ilusión y la escritura infantil.
Yeso navideño: figuras decorativas que los más pequeños pueden moldear y pintar.
Botas navideñas decoradas: con telas, lentejuelas y mucha imaginación.
Chocolate caliente, café, matcha, chai navideño.
Galletas, donas, conchas rellenas.
Snacks y chilaquiles para compartir en familia.
El domingo 14 se presentó un ensamble de saxofón en vivo, como parte de la cartelera artística que acompaña la experiencia.
Con acceso libre y actividades para todas las edades, el “Palacio Mágico” busca reforzar la convivencia familiar, reactivar el turismo local y llenar de vida el Centro Histórico de Morelia, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
“Vive la Navidad en el Palacio Mágico de Morelia. Disfruta de talleres, comida y espacios decorados para toda la familia”, invitó Turismo Morelia MX a través de sus redes sociales.
El Palacio Municipal, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, permanece abierto de lunes a domingo, aunque los talleres se concentran los fines de semana. La fachada y los pasillos están decorados con guirnaldas, luces cálidas y detalles que convierten el lugar en una postal navideña.
SHA