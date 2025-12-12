Así es el Palacio Mágico de Morelia: talleres, comida y espíritu navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta Navidad, el corazón de la capital michoacana late al ritmo de villancicos, aromas dulces y creatividad infantil. El Palacio Municipal se convierte durante diciembre en el “Palacio Mágico”, un espacio donde familias, turistas y niños pueden vivir la temporada más esperada del año con actividades gratuitas, talleres navideños y antojitos tradicionales.

Organizado por el DIF Morelia y la Secretaría de Cultura Municipal, esto será todos los fines de semana de diciembre, de 11:00 a 19:00 horas, con una amplia oferta de talleres y experiencias para toda la familia.