Así el clima hoy en Morelia: fresco por la mañana, cálido por la tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, Morelia despertó con bancos de niebla que redujeron la visibilidad en algunas zonas de la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas matutinas rondaron los 7°C, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones al conducir y abrigarse adecuadamente, especialmente en zonas altas o cercanas a cuerpos de agua.

A partir del mediodía, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando una máxima de 22°C por la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes, y habrá rachas de viento provenientes del norte con velocidades de entre 7 y 26 km/h.

El índice de radiación solar alcanzará niveles muy altos entre las 12:00 y las 15:00 horas, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Hacia la noche, el ambiente volverá a ser fresco, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que descenderán nuevamente hasta los 11°C. El pronóstico indica una probabilidad de lluvia del 20%, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

