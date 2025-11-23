Así amanece Morelia este domingo: temperaturas suaves y ambiente templado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, la capital michoacana amaneció con un cielo parcialmente nublado que se mantendrá con intervalos de sol durante gran parte del día.

Por la tarde, se espera un ambiente templado con máximas de hasta 24°C.

Durante la noche, el termómetro bajará ligeramente, registrando aproximadamente 17°C.

Además, se pronostican vientos suaves del Norte, con una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca en algunas zonas de la ciudad.

