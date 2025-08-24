Arzobispo de Morelia invita a alumnos a bendecir sus útiles antes de iniciar ciclo escolar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de que inicie el ciclo escolar 2025-2026, monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, invitó a los estudiantes michoacanos a bendecir sus útiles escolares en las misas de este próximo domingo, como un signo de confianza en Dios. El prelado destacó que la educación es clave para formar constructores de paz en un estado que enfrenta retos de inseguridad.
En entrevista con medios de comunicación, Garfias Merlos aseguró que los casos de posesión existen, y cuando no se trata de una situación comprobada por especialistas en la salud, la Iglesia Católica interviene con oraciones para liberar a los fieles de cualquier entidad maligna que los esté afectando.
"Sí hay personas con alteraciones que pueden llevar a pensar que hay una posesión demoníaca; por eso, con toda seriedad y responsabilidad, cuando hay alguien con estas características se hacen los estudios médicos correspondientes. Cuando se descarta una enfermedad mental, se procede con oraciones de sanación o liberación", explicó.
El arzobispo refirió que desde su llegada a la Arquidiócesis de Morelia, en 2016, se han presentado este tipo de situaciones, y aunque no precisó cuántos casos han sido confirmados como posesiones demoníacas, indicó que hay sacerdotes que, de manera constante, reciben a personas que buscan ayuda espiritual por presentar conductas extrañas o síntomas poco comunes.
Carlos Garfias señaló que estas prácticas no son exclusivas de la Arquidiócesis de Morelia, sino que la Iglesia Católica, en todo el mundo, tiene procesos para atender posibles manifestaciones demoníacas, con personal capacitado para discernir cuándo se trata de un tema espiritual o médico.
