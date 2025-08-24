Arzobispo de Morelia invita a alumnos a bendecir sus útiles antes de iniciar ciclo escolar

En entrevista con medios de comunicación, Garfias Merlos aseguró que los casos de posesión existen, y cuando no se trata de una situación comprobada por especialistas en la salud, la Iglesia Católica interviene con oraciones para liberar a los fieles de cualquier entidad maligna que los esté afectando.

"Sí hay personas con alteraciones que pueden llevar a pensar que hay una posesión demoníaca; por eso, con toda seriedad y responsabilidad, cuando hay alguien con estas características se hacen los estudios médicos correspondientes. Cuando se descarta una enfermedad mental, se procede con oraciones de sanación o liberación", explicó.