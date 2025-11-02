Arzobispo de Morelia insiste en construcción de paz tras asesinato de alcalde Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, reiteró su compromiso con la construcción de paz tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, muerto en un atentado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas en la plaza principal.
En rueda de prensa, Garfias llamó a los gobiernos federal, estatal y municipal a investigar y actuar, recordando que, desde el homicidio del líder citrícola, Bernardo Bravo, la iglesia ha sido insistente en el llamado a la construcción de paz entre todas las instituciones.
“Seguiremos insistiendo a nuestro compromiso de construcción de paz y hacer un llamado a las autoridades civiles de todos los órdenes de gobierno poder federal gobierno estatal y gobiernos locales municipios el llamado a la paz seguirá siendo haciéndose seguiremos ofreciendo desde la iglesia la atención a las víctimas de la violencia impulsando los centros de escucha”, expresó.
Garfias Merlos reconoció que, pese a los esfuerzos de diálogo y esperanza por una sociedad en paz, los homicidios "dramáticos" como el de Bravo Manríquez y Manzo Rodríguez, generan desafíos.
“Es un desafío muy grande poder impulsar la construcción de la Paz en medio de estas situaciones tan trágicas y dramáticas de violencia pero como iglesia y como sociedad civil seguiremos pidiendo a las autoridades civiles que se unan y nos impulsan cumpliendo ellos con la parte que les corresponde de la investigación y de la administración de la justicia y nosotros dispuestos a colaborar para generar una cultura de paz para atender a las víctimas de las violaciones y Para organizarnos como sociedad para seguir impulsando la construcción de la paz en todas las formas que podamos tener”, afirmó.
El arzobispo contrastó la violencia con actos de esperanza, destacando encuentros académicos y doctorados honoris causa en la Universidad Michoacana, al tiempo de que llamó a evitar politización y unir esfuerzos por paz.
