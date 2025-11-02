Arzobispo de Morelia insiste en construcción de paz tras asesinato de alcalde Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, reiteró su compromiso con la construcción de paz tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, muerto en un atentado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas en la plaza principal.

En rueda de prensa, Garfias llamó a los gobiernos federal, estatal y municipal a investigar y actuar, recordando que, desde el homicidio del líder citrícola, Bernardo Bravo, la iglesia ha sido insistente en el llamado a la construcción de paz entre todas las instituciones.

Monseñor lamentó la tragedia y urgió colaboración:

“Seguiremos insistiendo a nuestro compromiso de construcción de paz y hacer un llamado a las autoridades civiles de todos los órdenes de gobierno poder federal gobierno estatal y gobiernos locales municipios el llamado a la paz seguirá siendo haciéndose seguiremos ofreciendo desde la iglesia la atención a las víctimas de la violencia impulsando los centros de escucha”, expresó.

Garfias Merlos reconoció que, pese a los esfuerzos de diálogo y esperanza por una sociedad en paz, los homicidios "dramáticos" como el de Bravo Manríquez y Manzo Rodríguez, generan desafíos.