Arzobispo de Morelia descarta visita del Papa León XIV en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que el Sumo Pontífice visite México en el año 2026. A pesar de la gran disposición y el deseo de la feligresía mexicana de recibir y escuchar al Santo Padre, las obligaciones internacionales y la agenda del Papa León XIV limitarían un viaje al país durante ese periodo, según las valoraciones compartidas por el Arzobispo.

El Arzobispo Garfias Merlos hizo referencia a las declaraciones del Cardenal Aguilar, quien había mencionado una posibilidad más cercana en el diálogo con el Papa. Sin embargo, el panorama actual sugiere que los compromisos ya adquiridos por el Pontífice en otras naciones de la región son un factor determinante en la planificación de su agenda.

El mensaje universal que el Papa Francisco está promoviendo —centrado en la unidad, la paz y la armonía— es profundamente resonante en el contexto social mexicano, un país con una profunda tradición de fe y que ha recibido a líderes religiosos en el pasado con gran fervor, mencionó el Arzobispo.

Garfias Merlos fue enfático al señalar los obstáculos logísticos y de agenda que enfrenta una visita papal:

"Creo que así como señor Cardenal aquí hablaba de la posibilidad real de juntar la venida con la venida que tendría Estados Unidos también se habla de los compromisos que ya tiene en Argentina, en Perú en Estados Unidos que no permite que venga a México. Objetivamente yo pienso que no vendrá este año".

A pesar del posible aplazamiento, el Arzobispo se mostró seguro de la recepción que tendría el Papa si su visita se concretara en el futuro. Recordó la tradición de fervor popular, citando su propia memoria de la visita de 1979, y aseguró que la sociedad mexicana, tanto creyentes como no creyentes, se abriría para escuchar el mensaje del líder de la Iglesia Católica.

BCT