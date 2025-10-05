Arzobispo de Morelia califica como "mala señal" resultados de informe de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como "mala señal" fue como calificó el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, toda vez que consideró que una cosa es lo que se dice y otra la percepción de la población, que día a día alza la voz.

"Ella da una versión y los ciudadanos dan otra; no es una buena señal [...], la población, gracias a Dios, está manifestando su parecer y ojalá que tengamos no la perspectiva de los gobernantes, sino que se busque obtener el conocimiento de la opinión pública para tener la objetividad de la información", dijo.

Este domingo, a un año y cuatro días, la mandataria federal rindió su primer informe de gobierno desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde reafirmó que la Cuarta Transformación avanza por buen camino.

Sin embargo, Garfias Merlos enfatizó que es necesario aplicar encuestas a la ciudadanía, a fin de que los gobernantes conozcan lo que realmente perciben los mexicanos y no solo quedarse con lo que se dice en los informes.

"Es triste y lamentable que se haga polémica; ojalá haya coincidencias y lo que informan los gobernantes sea lo que avalen los ciudadanos", concluyó.

