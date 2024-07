Arturo Solís, el artista michoacano que pintó 100 obras en 3 meses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Arturo Solís Saucedo es un artista michoacano nacido en Indaparapeo, quien lleva desde los 8 años haciendo pinturas, esculturas, y dibujos.

Solís Saucedo busca retratar la cotidianidad de las cosas en sus obras, comenzó realizando figuras de barro de los animales que veía en el establo que le tocaba cuidar cuando era pequeño: vacas, perros y patos.

“Desde niño tuve el gusto por querer aprender, yo no sabía, yo nací en un rancho y yo quise aprender, me ponían a cuidar vacas y a mi me gustaba recrearlas, un gato o un perro, me ponía a hacer figuritas” dijo Arturo Solís.

En entrevista con MiMorelia.com, el artista comentó que llegó a los 8 años a la ciudad de Morelia y posteriormente decidió ingresar a la escuela de Bellas Artes, donde tras 5 años de estudios concluyó sus estudios y comenzó a dedicarse al arte.