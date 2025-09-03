Morelia

Artistas de México, Colombia y República Checa participarán en el Festival Internacional de Guitarra de Morelia

Se realizará del 24 al 26 de septiembre
Se contemplan 21 actividades, entre recitales, conciertos y conferencias, con la participación de 15 artistas y la Orquesta Sinfónica de Michoacán
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Guitarra de Morelia se realizará del 24 al 26 de septiembre, y se espera la participación de artistas no solo de México, sino también de países como República Checa y Colombia.

En rueda de prensa, realizada en el Conservatorio de las Rosas, autoridades destacaron que la edición número 35 del festival cuenta con el apoyo del sector gubernamental, educativo y empresarial de Morelia.

Al respecto, Fátima Chávez Alcaraz, secretaria de Cultura de Morelia, señaló que es un privilegio que el festival continúe realizándose, “sobre todo porque forma parte de la experiencia de Morelia como Ciudad Creativa de la Música (…)”, subrayó.

Por su parte, Daniel Olmos, director artístico del festival, indicó que el programa de este año se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre y contempla 21 actividades, entre recitales, conciertos y conferencias, con la participación de 15 artistas y la Orquesta Sinfónica de Michoacán.

“Tenemos tres países invitados: República Checa, Colombia y México. Entre los artistas participantes destacan el Ensamble de Guitarras de la Universidad del Valle de Colombia; el maestro Fabio Salazar; Vladislav Blaha, gran representante de la guitarra en Europa; Daniel Salceda y Juan Francisco Tucán, y muchos más”
explicó

Además, el director precisó que se ofrecerán conciertos gratuitos en espacios públicos e instituciones educativas, con la intención de acercar esta oferta musical a las y los jóvenes. También adelantó que algunas actividades se realizarán en Ciudad de México, Ario de Rosales, Uruapan, Ciudad Hidalgo y Pátzcuaro.

Finalmente, detalló que las y los interesados podrán consultar el programa completo en las redes sociales del festival, y comentó que, aunque muchos de los eventos son gratuitos, algunos tendrán un costo de recuperación que va desde los 50 pesos.

RPO

Festival Internacional de Guitarra de Morelia

