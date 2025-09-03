Artistas de México, Colombia y República Checa participarán en el Festival Internacional de Guitarra de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Guitarra de Morelia se realizará del 24 al 26 de septiembre, y se espera la participación de artistas no solo de México, sino también de países como República Checa y Colombia.

En rueda de prensa, realizada en el Conservatorio de las Rosas, autoridades destacaron que la edición número 35 del festival cuenta con el apoyo del sector gubernamental, educativo y empresarial de Morelia.

Al respecto, Fátima Chávez Alcaraz, secretaria de Cultura de Morelia, señaló que es un privilegio que el festival continúe realizándose, “sobre todo porque forma parte de la experiencia de Morelia como Ciudad Creativa de la Música (…)”, subrayó.

Por su parte, Daniel Olmos, director artístico del festival, indicó que el programa de este año se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre y contempla 21 actividades, entre recitales, conciertos y conferencias, con la participación de 15 artistas y la Orquesta Sinfónica de Michoacán.