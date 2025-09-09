Arte y música para la construcción de la paz: Festival de Música de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música se ha convertido en una herramienta para la construcción de la paz, donde las infancias aprendan a tocar algún instrumento y/o canten permite que no se acerquen a las armas y haya menos guerras.
La directora general del Festival de Música de Morelia "Miguel Bernal Jiménez", Verónica Bernal Vargas indicó que el arte une a los pueblos y hoy México requiere de música y más cultura para que las infancias y las juventudes inviertan sus horas en actividades productivas en hacer el bien y no el mal.
"Al final el arte nos une a los pueblos y hoy, más que nunca, en México necesitamos música, más cultura, más niños y jóvenes metidos en el tema, donde sus horas de ocio sean horas virtuosas", destacó.
En su oportunidad, el alcalde municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, comentó que la construcción de la paz se requiere de acciones proactivas y reactivas; esta última se refiere al número de elementos y patrullas que hay en una corporación, la estrategia implementada y las acciones para contener los delitos y detener delincuentes.
Mientras que la proactiva, dijo, está enfocada en las artes y la cultura donde se lleve a los lugares más escondidos y se dé una oportunidad de vida a quienes son más vulnerables.
"La música, el arte y la cultura, además del esfuerzo que hace el Festival de Música de Morelia, también sus coros y orquesta, permiten llevar a las tenencias la música, llevar a los lugares más vulnerables acciones que permiten la construcción de paz", puntualizó.
La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz mencionó que la administración municipal cuenta con un programa para prevenir la violencia a través del arte, donde se enfocaron en cinco colonias con violencia familiar, entre las que destacó Villas del Pedregal y la Gertrudis Bocanegra.
Asimismo, indicó que en los últimos seis meses se llegó a Ciudad Industrial con un festival, donde se les enseña arte como un programa integrar formando a los menores en música, canto, cuerdas, ensambles y pequeñas orquestas, además de acompañamiento psicológico para las familias, charlas para los padres y así, crear las comunidades de paz a través del arte.
