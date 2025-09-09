Arte y música para la construcción de la paz: Festival de Música de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música se ha convertido en una herramienta para la construcción de la paz, donde las infancias aprendan a tocar algún instrumento y/o canten permite que no se acerquen a las armas y haya menos guerras.

La directora general del Festival de Música de Morelia "Miguel Bernal Jiménez", Verónica Bernal Vargas indicó que el arte une a los pueblos y hoy México requiere de música y más cultura para que las infancias y las juventudes inviertan sus horas en actividades productivas en hacer el bien y no el mal.

"Al final el arte nos une a los pueblos y hoy, más que nunca, en México necesitamos música, más cultura, más niños y jóvenes metidos en el tema, donde sus horas de ocio sean horas virtuosas", destacó.