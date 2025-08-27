Arte urbano invadirá Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de artistas nacionales e internacionales, Morelia se invadirá con arte urbano, donde el centro comercial Las Américas y una plaza pública en la zona de la Chapultepec serán los espacios, además de una extensión en el Centro Cultural Clavijero.

El Festival Internacional de Arte Urbano de Futura llegará este jueves y el fin de semana para impulsar el arte urbano entre la sociedad, donde participarán 50 artistas (38 locales y 12 extranjeros), quienes tendrán un espacio para mostrar sus ideas y que no se queden solo en cuatro paredes de una galería, informó el presidente de la asociación, Gilberto Morelos Favela, quien indicó que será el sábado próximo el día de la exposición de las obras de arte.

Con su estilo y técnica, señaló que una de las artistas invitadas es Ms. Yellow, desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, quien realizará una intervención con una muñeca purépecha.