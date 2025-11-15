Arte en Morelia: abre la muestra “Entre mundos y espejos” de Rosenda Aguilar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Conservatorio de las Rosas será sede de la exposición “Entre mundos y espejos”, una propuesta visual de la artista plástica Rosenda Aguilar, que invita al espectador a adentrarse en paisajes imaginarios y atmósferas sensoriales desde una mirada introspectiva y simbólica.
La inauguración se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre a las 18:00 horas en las instalaciones ubicadas en Santiago Tapia #334, Centro Histórico de Morelia.
La obra de Rosenda Aguilar se caracteriza por el uso expresivo de la textura y el color, elementos que construyen universos oníricos donde conviven naturaleza, memoria y espiritualidad. Su propuesta artística busca generar reflexión en torno a la identidad y las conexiones entre la realidad interna y externa.
“Entre mundos y espejos” representa un diálogo entre lo visible y lo oculto, donde cada pieza funciona como una ventana hacia experiencias íntimas y colectivas. La exposición se integra al programa cultural que promueve el Conservatorio de las Rosas con el objetivo de fortalecer la difusión del arte y brindar espacios gratuitos para el encuentro artístico.
La entrada es libre y abierta al público, por lo que se hace una cordial invitación a la comunidad moreliana, estudiantes, artistas y amantes de las artes visuales a asistir a este evento cultural.
BCT