Arte en Morelia: abre la muestra “Entre mundos y espejos” de Rosenda Aguilar

La obra de Rosenda Aguilar se caracteriza por el uso expresivo de la textura y el color, elementos que construyen universos oníricos donde conviven naturaleza, memoria y espiritualidad. Su propuesta artística busca generar reflexión en torno a la identidad y las conexiones entre la realidad interna y externa.

“Entre mundos y espejos” representa un diálogo entre lo visible y lo oculto, donde cada pieza funciona como una ventana hacia experiencias íntimas y colectivas. La exposición se integra al programa cultural que promueve el Conservatorio de las Rosas con el objetivo de fortalecer la difusión del arte y brindar espacios gratuitos para el encuentro artístico.

La entrada es libre y abierta al público, por lo que se hace una cordial invitación a la comunidad moreliana, estudiantes, artistas y amantes de las artes visuales a asistir a este evento cultural.

