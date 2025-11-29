Arrancones ilegales provocan operativo en Tres Puentes; detienen a 3

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del viernes, oficiales de Policía Morelia intervinieron una rodada nocturna realizada por un grupo de motociclistas en la zona de Tres Puentes, luego de detectar conductas que ponían en riesgo a peatones y automovilistas.
Durante el operativo, se reportaron arrancones y maniobras peligrosas en vía pública, por lo que los elementos procedieron a desactivar el evento conforme al Reglamento de Tránsito municipal.
Como resultado de la intervención:
13 motocicletas fueron aseguradas y trasladadas al corralón.
3 personas fueron detenidas por alterar el orden público e infringir normas de tránsito.
La autoridad municipal reiteró que continuará realizando operativos para garantizar la seguridad vial y prevenir riesgos derivados de este tipo de concentraciones vehiculares no autorizadas.
Finalmente, se invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo a la línea de contacto ciudadano:
BCT