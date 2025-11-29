Arrancones ilegales provocan operativo en Tres Puentes; detienen a 3

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del viernes, oficiales de Policía Morelia intervinieron una rodada nocturna realizada por un grupo de motociclistas en la zona de Tres Puentes, luego de detectar conductas que ponían en riesgo a peatones y automovilistas.

Durante el operativo, se reportaron arrancones y maniobras peligrosas en vía pública, por lo que los elementos procedieron a desactivar el evento conforme al Reglamento de Tránsito municipal.