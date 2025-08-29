Arranca “Morelia al día” con descuentos de hasta 70% para regularizar adeudos de predial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya se encuentra vigente el programa “Morelia al día”, que contempla descuentos de entre el 50 y el 70 por ciento en el pago del predial, con el objetivo de que la ciudadanía se ponga al corriente con sus adeudos correspondientes a dicha contribución, señaló Susan Melissa Vásquez Pérez, síndica municipal.

En entrevista colectiva, la síndica recordó que hace algunas semanas el Cabildo aprobó este proyecto, el cual estará activo hasta finales de diciembre y cuenta con una bolsa de 20 millones de pesos. Explicó que el descuento otorgado se cubre por parte del Ayuntamiento, mientras que el resto del monto debe ser pagado por el ciudadano.