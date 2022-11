Arranca Liga de Fútbol Infantil y Juvenil de IMSS Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Volvió a rodar el balón por el empastado de las canchas deportivas del Centro de Seguridad Social (CSS) Morelia, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, al iniciar actividades de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil temporada 2022-2023, en la que se dieron cita miles de niñas y niños, que en dos años anteriores a la emergencia sanitaria se les había impedido la práctica de su deporte favorito.

La Dra. Dalia Gabriela Fuentes Hidalgo, en representación del Lic. Héctor García Antonio, titular de la Coordinación Técnica de Cultura Física y Deporte del IMSS, aseguró que la actividad física y el deporte es un renglón fundamental en el quehacer institucional, púes constituyen una herramienta en la prevención de enfermedades, promueven el carácter, la cultura del esfuerzo, la cohesión social y el bienestar no solo físico si no social; “El deporte es parte esencial de una vida saludable, al fomentarlo, se promueve una mayor calidad de vida en nuestros derechohabientes y no derechohabientes”, indicó.

Momentos de verdadera emoción y algarabía se vivieron este fin de semana ante niñas, niños, adolescentes y jóvenes pero además por parte de las madres y los padres de familia que desde las gradas y la periferia apoyaron en todo momento a sus hijos.

Por su parte, la titular del IMSS Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, explicó que se trata de la 43 edición en la que participan más de 4 mil 500 infantes aglutinados en 220 equipos, y 58 clubes diversos, que se darán cita en las diversas sedes del IMSS para practicar el futbol como modelo de prevención de enfermedades y de promoción a la salud.

El instituto no es hospitalizaciones –subrayó- sino actividad física para fomentar valores y buenas prácticas. “De esta liga han nacido campeones y jugadores de talla nacional, es decir, estrellas del futbol nacional para la posteridad, en virtud de que aquí inicia la historia y se logran los grandes valores de los mexicanos”, aseguró.

En su oportunidad, el titular de la jefatura de Salud en el Trabajo y Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS Michoacán, Héctor Vargas Ortiz, ponderó el esfuerzo de la actual administración institucional en la entidad en la reciente rehabilitación de la trotapista que circunda la misma área deportiva y del gimnasio de usos múltiples, así como en los proyectos vigentes de un área de adultos mayores y de resguardo de la alberca del Centro de Seguridad Social (CSS) de Lázaro Cárdenas.