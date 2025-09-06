Arranca la octava edición del Festival del Tamal y el Buñuelo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la octava edición del Festival del Tamal y el Buñuelo se pueden encontrar tamales de distintos sabores, desde los tradicionales de chile verde y rojo, hasta de zarzamora con queso philadelphia.

El festival se realiza a un costado de la Parroquia de Mater Dolorosa; este sábado permanecerá hasta las 21:00 horas y el domingo de 9:00 a 21:00 horas.