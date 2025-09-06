Arranca la octava edición del Festival del Tamal y el Buñuelo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la octava edición del Festival del Tamal y el Buñuelo se pueden encontrar tamales de distintos sabores, desde los tradicionales de chile verde y rojo, hasta de zarzamora con queso philadelphia.
El festival se realiza a un costado de la Parroquia de Mater Dolorosa; este sábado permanecerá hasta las 21:00 horas y el domingo de 9:00 a 21:00 horas.
De acuerdo con la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), se espera una asistencia de al menos cinco mil personas y una derrama económica de aproximadamente 900 mil pesos.
En el evento participan 40 expositores que ofrecen tamales desde 20 pesos, con opciones que van desde los sabores tradicionales hasta innovaciones como fresa, limón, zarzamora con queso Philadelphia, chispas con chocolate y coco. También se pueden disfrutar atoles en sabores blanco, de galleta y de guayaba.
En cuanto a los buñuelos, se venden a 50 pesos y son preparados al momento por las cocineras que se encuentran en el lugar. Además, hay una amplia variedad de antojitos mexicanos como enchiladas, pambazos, tacos dorados, gorditas y corundas.
Cabe resaltar que este festival representa no solo una oportunidad disfrutar de la gastronomía tradicional y característica de este mes patrio, también es una oportunidad para apoyar la economía local.
