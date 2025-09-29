Morelia

Arranca la fiesta por el aniversario del natalicio de Morelos

En familia se reúnen para disfrutar de un gran concierto organizado por el Gobierno de Morelia
Arranca la fiesta por el aniversario del natalicio de Morelos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con toda la energía, arrancó el concierto por el aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón que el Gobierno Municipal del Alcalde, Alfonso Martínez, preparó para celebrar al personaje más ilustre de Michoacán.

En el escenario colocado en la avenida Madero, la banda Ramiritos de Morelia, fue la encargada de iniciar la fiesta ante una nutrida asistencia de morelianas y morelianos que ya se encontraba en el lugar.

El concierto incluye la presentación de Jorge Luis Solís, Los Freddys, La Dinastía de Tuzantla, entre otras sorpresas.

