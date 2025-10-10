Arranca la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes dio inicio la alfombra roja del 23º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), evento que marca el arranque oficial de las actividades del certamen cinematográfico, que se celebra del 10 al 19 de octubre en la capital michoacana.
La pasarela de invitados se lleva a cabo frente al Teatro Mariano Matamoros, sede de la ceremonia inaugural. Durante el acceso, comenzaron a desfilar diversas personalidades del ámbito cinematográfico nacional e internacional.
Algunos de los invitados han ingresado por una puerta lateral; no obstante, hasta el momento, los asistentes que han pasado por la alfombra roja son:
Andrea Chaparro
Michel Duval
Oliver Laxe
Mariana Ochoa
Martín Barba
Pablo Berger
Julio Bracho
Juliette Binoche
Amat Escalante
El Festival Internacional de Cine de Morelia es dirigido por Daniela Michel, con Alejandro Ramírez Magaña como presidente y Cuauhtémoc Cárdenas Batel como vicepresidente. Desde su creación en 2003, el FICM se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para la exhibición y promoción del cine mexicano, además de mantener una programación que incluye estrenos internacionales, retrospectivas y encuentros con realizadores.
La alfombra roja antecede a la ceremonia inaugural, que contará con la presencia de invitados especiales, cineastas y autoridades del sector cultural.
mrh