Arranca la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes dio inicio la alfombra roja del 23º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), evento que marca el arranque oficial de las actividades del certamen cinematográfico, que se celebra del 10 al 19 de octubre en la capital michoacana.

La pasarela de invitados se lleva a cabo frente al Teatro Mariano Matamoros, sede de la ceremonia inaugural. Durante el acceso, comenzaron a desfilar diversas personalidades del ámbito cinematográfico nacional e internacional.

Algunos de los invitados han ingresado por una puerta lateral; no obstante, hasta el momento, los asistentes que han pasado por la alfombra roja son: