Arranca la 22 Feria Gastronómica en Morelia; estará vigente hasta el 16 de noviembre

Aunado a ello, señaló que, por indicación de la administración actual, se impulsa, mediante diferentes acciones, la economía de distintos sectores; en esta ocasión, el sector restaurantero a través de la Feria Gastronómica.

De hecho, recordó que, durante este evento, las compras mayores a 100 pesos participan para canjear los tickets por boletos y así participar en una rifa que se realiza en el marco del Buen Fin.

En dicha actividad compartió que se tendrán disponibles distintos artículos (como algunas pantallas). Para culminar, resaltó que esta dinámica se logra en coordinación con el sector empresarial local.

Adicionalmente, Dulce María Aguirre, presidenta de Ferias Gastronómicas, extendió una invitación a la población para asistir, pues detalló que esta edición representa un apoyo para los restaurantes en el cierre de año, periodo en el que se enfrentan a distintos gastos, como los aguinaldos.