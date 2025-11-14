Arranca la 22 Feria Gastronómica en Morelia; estará vigente hasta el 16 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se inauguró la edición número 22 de la Feria Gastronómica, en la que participan más de 60 expositores que ofrecen mole, tacos en distintas presentaciones, hamburguesas, enchiladas y diversas bebidas refrescantes.
Durante el evento de inauguración, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), destacó que la feria estará vigente desde este viernes hasta el domingo 16 de noviembre, en un horario de 10:00 a 21:00 horas, en la Plaza Valladolid.
Aunado a ello, señaló que, por indicación de la administración actual, se impulsa, mediante diferentes acciones, la economía de distintos sectores; en esta ocasión, el sector restaurantero a través de la Feria Gastronómica.
De hecho, recordó que, durante este evento, las compras mayores a 100 pesos participan para canjear los tickets por boletos y así participar en una rifa que se realiza en el marco del Buen Fin.
En dicha actividad compartió que se tendrán disponibles distintos artículos (como algunas pantallas). Para culminar, resaltó que esta dinámica se logra en coordinación con el sector empresarial local.
Adicionalmente, Dulce María Aguirre, presidenta de Ferias Gastronómicas, extendió una invitación a la población para asistir, pues detalló que esta edición representa un apoyo para los restaurantes en el cierre de año, periodo en el que se enfrentan a distintos gastos, como los aguinaldos.
Para finalizar indicó que esta feria se ha consolidado año con año y esperan contar con una buena afluencia durante la jornada de tres días, en la cual la población podrá adquirir distintos platillos que van desde enchiladas, gorditas, conejo en distintas presentaciones, mole, aguas frescas, otras bebidas refrescantes y mucho más.
RPO