Arranca en Tiripetío el Cuarto Festival del Uchepo y la Corunda

Por su parte, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), invitó a la ciudadanía a sumarse al festival, con el objetivo de fortalecer la economía local y la convivencia familiar.

Indicó que la expectativa es superar la derrama económica del año pasado, con una proyección de más de 300 mil pesos y una asistencia aproximada de 3 mil personas.