Arranca en Tiripetío el Cuarto Festival del Uchepo y la Corunda

Tiripetío, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la Tenencia de Tiripetío se inauguró el Cuarto Festival del Uchepo y la Corunda, el cual estará vigente hasta el domingo 14 de septiembre.
Al respecto, el jefe de Tenencia, Juan Carlos Calvillo, señaló que en esta edición participan 40 expositores instalados en la plaza principal de 8:00 a 20:00 horas, quienes ofrecen una amplia variedad de productos derivados del maíz, principalmente uchepos y corundas, además de pozole y otros antojitos mexicanos a precios accesibles.
Subrayó que también se llevarán a cabo distintos eventos culturales en las inmediaciones del kiosco de la plaza, entre ellos la presentación del Ballet Folclórico Municipal.
Por su parte, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), invitó a la ciudadanía a sumarse al festival, con el objetivo de fortalecer la economía local y la convivencia familiar.
Indicó que la expectativa es superar la derrama económica del año pasado, con una proyección de más de 300 mil pesos y una asistencia aproximada de 3 mil personas.
Para finalizar, la funcionaria municipal reiteró la invitación a disfrutar de esta cuarta edición del Festival del Uchepo y la Corunda en Tiripetío.
SHA