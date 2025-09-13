Arranca construcción del quinto segmento del segundo anillo periférico de Morelia

Ramírez Bedolla precisó que en los segmentos 1, 4 y 5 se invierten más de 2 mil 600 millones de pesos sin adeudos, ya que se concretan con recursos estatales, lo que indicó que permitirá integrar de manera eficiente la zona conurbada.

Por su parte, Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), detalló que únicamente en el quinto segmento se destina una inversión de más de 500 millones de pesos. Y dicho segmento se espera que culmine en julio de 2026.

Explicó que este tramo conectará la salida a Mil Cumbres con un acceso a Ciudad Salud particularmente con un entronque en La Goleta. Además, aseguró que la totalidad del segundo anillo periférico quedará concluida en la actual administración estatal.