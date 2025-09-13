Arranca construcción del quinto segmento del segundo anillo periférico de Morelia

AVANCE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales dieron el arranque formal a la construcción del quinto segmento del segundo anillo periférico de Morelia, el cual conectará con la zona de Ciudad Salud.
Durante el evento, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, recalcó que este proyecto en tres tramos representará más de 51 kilómetros, casi el doble de lo que constituye el primer periférico de Morelia, y se realiza con recursos 100% estatales.
Ramírez Bedolla precisó que en los segmentos 1, 4 y 5 se invierten más de 2 mil 600 millones de pesos sin adeudos, ya que se concretan con recursos estatales, lo que indicó que permitirá integrar de manera eficiente la zona conurbada.
Por su parte, Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), detalló que únicamente en el quinto segmento se destina una inversión de más de 500 millones de pesos. Y dicho segmento se espera que culmine en julio de 2026.
Explicó que este tramo conectará la salida a Mil Cumbres con un acceso a Ciudad Salud particularmente con un entronque en La Goleta. Además, aseguró que la totalidad del segundo anillo periférico quedará concluida en la actual administración estatal.
En su intervención, Juan Gabriel Molinero Villaseñor, presidente municipal de Charo, destacó que esta obra impulsará el desarrollo del municipio que gobierna y de la región, mejorando la conectividad y la infraestructura vial.
A su vez, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, resaltó que este tipo de proyectos “cambian la historia de una región, generan riqueza y desarrollo a corto y largo plazo”. Recordó que Morelia donó un terreno para la construcción de la obra, lo que refleja la coordinación del municipio con el estado.
BCT