Arranca con gran asistencia y sabor la XXIV Feria del Pan en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 50 expositores y 2 mil variedades de panes a escoger, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, dio por inaugurada la ya tradicional XXIV Feria del Pan, que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en la Plaza Valladolid.

El encargado de la política interna del municipio señaló que eventos como éste son muy importantes en la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar; además que no serían posibles sin el gran respaldo que se ha generado desde los empresarios hasta la ciudadanía.