Arquidiócesis de Morelia ha atendido posibles posesiones demoníacas, afirma monseñor Carlos Garfias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Arquidiócesis de Morelia ha atendido a personas con "síntomas" de posibles posesiones demoníacas a través de oración, acompañamiento y, en casos confirmados, exorcismos autorizados por el obispo, informó monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia.

En rueda de prensa, reconoció que estos casos son poco comunes y requieren un diagnóstico cuidadoso para evitar confusiones con problemas emocionales o mentales.

Garfias Merlos explicó que, aunque no hay un registro exacto de casos, la catedral de Morelia cuenta con dos sacerdotes designados, Guadalupe Franco y Miguel Contreras, quienes cuentan con formación específica y pueden atender estas situaciones.

“No siempre es una realidad que estén poseídos por el demonio, pero cuando hay alguna señal o manifestación, se les atiende con oración, con acompañamiento, y cuando se comprueba que hay posesión diabólica, atendemos con exorcismo. No es lo más común”, afirmó, subrayando que los desequilibrios psicológicos no deben interpretarse rápidamente como posesiones.

La Arquidiócesis ofrece misas de liberación y acompañamiento abiertas al público, dirigidas a quienes buscan equilibrio emocional y espiritual. Estas ceremonias, realizadas en la catedral, son una alternativa para los fieles que perciben malestar espiritual, en un contexto donde la creencia en fenómenos sobrenaturales sigue presente en Michoacán, un estado con fuerte arraigo católico, donde el 92% de la población se identifica como católica, según el Inegi 2020.

El arzobispo detalló que los exorcismos requieren su autorización directa, siguiendo los lineamientos de la Iglesia católica, que en el Ritual de Exorcismos establece con protocolos estrictos para confirmar posesiones.

“En caso de duda, cuando se presentan síntomas de una cuestión diabólica, se necesita la autorización del obispo para proceder”, señaló Garfias, destacando la labor de los padres Franco y Contreras en la atención inicial.

