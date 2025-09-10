Arquidiócesis de Morelia condena ataque armado contra dos sacerdotes en Zinapécuaro

En un comunicado emitido este 10 de septiembre, la Iglesia local expresó su rechazo total a cualquier hecho que atente contra la vida, al subrayar que este tipo de situaciones vulneran la paz social y el derecho a la seguridad de todas las personas, sin distinción.

Tras el ataque, uno de los presbíteros resultó herido en ambas piernas, aunque pudo continuar algunos kilómetros junto con su compañero hasta resguardarse y contactar a la Fiscalía General del Estado, la cual acudió de inmediato y brindó apoyo. Ambos fueron trasladados a Morelia y se reportan fuera de peligro.

Aunque se desconoce el móvil del atentado, la Arquidiócesis hizo un llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos en la construcción de una sociedad segura, en la que impere la paz, el respeto a la vida y el bienestar colectivo.

Además de solidarizarse con las víctimas y sus familias, la Iglesia local pidió oraciones por la conversión de los responsables de este hecho y de todos aquellos que generan violencia en Michoacán.

RYE-