Arquidiócesis de Morelia condena ataque armado contra dos sacerdotes en Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Arquidiócesis de Morelia condenó enérgicamente el atentado armado ocurrido en el municipio de Zinapécuaro, en el que dos de sus sacerdotes fueron agredidos por sujetos armados cuando se trasladaban en un vehículo.
En un comunicado emitido este 10 de septiembre, la Iglesia local expresó su rechazo total a cualquier hecho que atente contra la vida, al subrayar que este tipo de situaciones vulneran la paz social y el derecho a la seguridad de todas las personas, sin distinción.
Tras el ataque, uno de los presbíteros resultó herido en ambas piernas, aunque pudo continuar algunos kilómetros junto con su compañero hasta resguardarse y contactar a la Fiscalía General del Estado, la cual acudió de inmediato y brindó apoyo. Ambos fueron trasladados a Morelia y se reportan fuera de peligro.
Aunque se desconoce el móvil del atentado, la Arquidiócesis hizo un llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos en la construcción de una sociedad segura, en la que impere la paz, el respeto a la vida y el bienestar colectivo.
Además de solidarizarse con las víctimas y sus familias, la Iglesia local pidió oraciones por la conversión de los responsables de este hecho y de todos aquellos que generan violencia en Michoacán.
RYE-