Arde árbol con riesgo de caída en Morelia; bomberos lo controlan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Protección Civil Michoacán, en coordinación con Policía Morelia, atendieron el reporte de un árbol incendiado con riesgo de caída en la colonia Real San Diego, al sur de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió sobre la avenida San José del Cerrito, donde el árbol afectado cayó hacia una parcela, sin que se registraran daños a personas o viviendas. El fuego fue controlado por los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que no representó riesgo mayor para la población.

Las autoridades aprovecharon para exhortar a la ciudadanía a evitar prender fuego en zonas con vegetación seca, pues las condiciones climáticas actuales favorecen la propagación rápida de incendios.