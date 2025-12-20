Morelia

Arde árbol con riesgo de caída en Morelia; bomberos lo controlan

El incendio ocurrió en la colonia Real San Diego; el árbol cayó en una parcela y fue controlado sin riesgo para la población
Arde árbol con riesgo de caída en Morelia; bomberos lo controlan
FB/ Protección Civil Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Protección Civil Michoacán, en coordinación con Policía Morelia, atendieron el reporte de un árbol incendiado con riesgo de caída en la colonia Real San Diego, al sur de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió sobre la avenida San José del Cerrito, donde el árbol afectado cayó hacia una parcela, sin que se registraran daños a personas o viviendas. El fuego fue controlado por los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que no representó riesgo mayor para la población.

Las autoridades aprovecharon para exhortar a la ciudadanía a evitar prender fuego en zonas con vegetación seca, pues las condiciones climáticas actuales favorecen la propagación rápida de incendios.

“⚠️ Recomendación: evita encender fuego cerca de árboles o zonas con vegetación seca y reporta cualquier situación de riesgo de inmediato al 9-1-1”, compartió Protección Civil en sus redes oficiales.

SHA

Real San Diego
Protección Civil Michoacán
Bomberos estatales
incendio de árbol

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com