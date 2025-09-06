Arboledas brilla tras jornada de limpieza con apoyo ciudadano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado se llevó a cabo la Jornada Integral número 500, en la colonia Arboledas, ubicada en la zona poniente de Morelia, donde ciudadanos y personal del ayuntamiento unieron esfuerzos para limpiar y rehabilitar un área verde que se encontraba en condiciones de abandono.

El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó los trabajos de limpieza y destacó que estas jornadas, que se realizan los fines de semana y algunos lunes, buscan recuperar espacios públicos que, al estar descuidados, pueden convertirse en focos de inseguridad.

“Cuando se recuperan, cuando se ponen en orden, se limpian, se les quita todo el pasto largo, se vuelven lugares donde se puede disfrutar, convivir y los niños pueden jugar”, expresó el edil en un mensaje en redes sociales.