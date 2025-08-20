Apuesta Alfonso Martínez por deporte para construcción de la paz

Más de 20 asociaciones de diferentes disciplinas se dieron cita a la reunión con el alcalde, en cuyo marco agradecieron el apoyo a sus entrenamientos, actividades y eventos, así como plantearon propuestas para que el deporte brille cada vez más en Morelia.

“El apoyo que hemos tenido por parte del municipio ha sido muy grande”, manifestó el presidente de la Asociación de Natación, Napoleón Núñez Sánchez. “Como entrenador también quiero darles las gracias porque gracias al apoyo que nos ha brindado contamos con dos gimnasios”, abonó el presidente de la Asociación Estatal de Boxeo, Adolfo Santibáñez Chávez.

Mientras que en deportes como el Boxeo, Taekwondo y Kickboxing se destacó la cercanía con las autoridades, la voluntad para acceder a espacios y la capacitación en primeros auxilios a deportes de contacto.