Aprueban Licencia de Funcionamiento tipo “C” al restaurante Casablanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se aprobaron en Cabildo seis licencias de funcionamiento para establecimientos tipo C, entre ellos, el del restaurante Casablanca que había sido infraccionado por iniciar labores sin los permisos respectivos.

Había algunas dudas y el secretario del Ayuntamiento, (Yankel Benítez Silva), estuvo participando en unas mesas de trabajo entre los vecinos y la gente (del restaurante) Casablanca para explicar realmente cuál era el giro, que no era solamente de antro, de bar y de chavitos y de relajos que es lo que ha conflictuado mucho sobre todo en la zona del centro o en donde hay casas habitación y hay este tipo de antros”.

Añadió que “se esclareció bien esa parte y se dejó bien el tema de las firmas, porque cuestionaban que no eran firmas de los dueños que vivían ahí”.

La regidora, consideró que son pocas las casas habitadas en la zona, “muchas incluso son propiedades que no están habitadas y son negocios, hay otros restaurantes y bares”.

Dijo que en la zona hay otros bares, “quisimos ver que no fuera una cuestión de algún interés particular porque no estábamos a favor ni de Casablanca ni de los vecinos”.

Minerva Bautista refirió que cada vez hay más desplazamiento de gente y es parte de lo que le ha dado vida al Centro Histórico.

“No creo que en el caso de la gente que se haya ido de la zona sea por el cambio de giros, sino por las casas grandes”, destacó.

Mientras precisó que dar una licencia tampoco es dar una carta en blanco, y se estará al pendiente del cumplimiento de la reglamentación.

Otra de las licencias otorgadas para la venta de alcohol fue otorgada a la taquería “El Infierno” de Altozano, y otras a tiendas de abarrotes en diversas colonias.

SHA