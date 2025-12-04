Aprueban en Morelia aprovechamiento de biogás del relleno sanitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con mayoría de votos, el Cabildo de Morelia aprobó un proyecto para el manejo especial de los residuos del municipio, el cual contempla el aprovechamiento del biogás que se genere en el relleno sanitario.

Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, las y los regidores avalaron dicho proyecto de acuerdo con 12 votos a favor y 2 en contra.

Sobre el tema, el regidor Hugo Servín indicó que este dictamen representa una adenda a una concesión otorgada en 2022, con el fin de que la empresa encargada del manejo de residuos pueda realizar una inversión enfocada al aprovechamiento del biogás.

“Lo que se pretende es justamente modernizar el relleno sanitario, en donde la emisión de gases, que genera en muchas ocasiones incendios, sea utilizada de una manera óptima, y se aproveche la emisión de este gas para convertirlo en gas natural”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que el dictamen contempla ampliar el plazo para que la empresa pueda hacer la inversión correspondiente, construir la infraestructura necesaria y así extraer gas natural, el cual tendría un precio “preferencial” para el gobierno y el transporte público.

“Esto sería un impacto ecológico muy importante para nuestra ciudad, y tendríamos ya un relleno sanitario de primer mundo, no solamente que almacene los residuos, sino que también genere una energía renovable (…)”, destacó.