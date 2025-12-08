Aprueban empréstito para Morelia y avanzan proyecto para nueva planta potabilizadora: alcalde

Sobre las características de la planta, subrayó que se proyecta para que, de manera inicial, tenga una capacidad de 400 a 600 litros por segundo. Sin embargo, se construirá de tal manera que pueda incrementar su capacidad si así lo determinan las administraciones posteriores.

El edil detalló que, para inicios de 2026, esperan contar con una ruta clara del cronograma del proyecto, aunque estiman que podría iniciar a mediados de dicho año.

Cuestionado respecto al empréstito y la duración del financiamiento —factores en los que hubo diálogo por parte de las y los legisladores—, Martínez Alcázar explicó que esta deuda a largo plazo representa el ocho por ciento del presupuesto de un solo año de administración.

En lo particular, esta deuda de hasta 345 millones de pesos representa el recurso necesario para que el municipio pueda sumarse al proyecto.