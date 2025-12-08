Aprueban empréstito para Morelia y avanzan proyecto para nueva planta potabilizadora: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que, tras la aprobación del Congreso del Estado para que el municipio pueda adquirir un empréstito, se podrá avanzar con el proyecto para que Morelia cuente con una nueva planta potabilizadora de agua.
En entrevista colectiva, el edil celebró la aprobación y agradeció a las y los integrantes del Congreso del Estado por votar a favor de la solicitud para contratar el financiamiento correspondiente de hasta 345 millones de pesos. Este recurso permitirá, entre los tres órdenes de gobierno, concretar el proyecto en materia hídrica para el municipio.
Señaló que dicha planta potabilizadora y su red de distribución se ubicarían en el poniente de la ciudad, particularmente para atender el suministro de agua en la zona donde se encuentra el fraccionamiento Villas del Pedregal, el cual subrayó que es el más grande de América Latina.
Sobre las características de la planta, subrayó que se proyecta para que, de manera inicial, tenga una capacidad de 400 a 600 litros por segundo. Sin embargo, se construirá de tal manera que pueda incrementar su capacidad si así lo determinan las administraciones posteriores.
El edil detalló que, para inicios de 2026, esperan contar con una ruta clara del cronograma del proyecto, aunque estiman que podría iniciar a mediados de dicho año.
Cuestionado respecto al empréstito y la duración del financiamiento —factores en los que hubo diálogo por parte de las y los legisladores—, Martínez Alcázar explicó que esta deuda a largo plazo representa el ocho por ciento del presupuesto de un solo año de administración.
En lo particular, esta deuda de hasta 345 millones de pesos representa el recurso necesario para que el municipio pueda sumarse al proyecto.
RPO