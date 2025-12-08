Aprueban deuda para Morelia por 345 millones de pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por unanimidad, el Congreso de Michoacán autorizó al Ayuntamiento de Morelia la contratación de un financiamiento por un monto de hasta $345 millones de pesos, sin incluir intereses. Esta deuda será destinada primordialmente a inversiones públicas productivas, destacando la construcción de una nueva planta potabilizadora.
Durante la sesión nocturna no faltó el debate entre diputados de la 76 Legislatura, pese a que todas y todos votaron a favor del proyecto de empréstito: la panista Teresita Herrera Maldonado recordó el acceso al agua como un derecho humano y un recurso que no puede condicionarse, de ahí la importancia de que se garantice para todas las familias de Morelia, y ante la ineficiencia que ya representan las cuatro plantas potabilizadoras con una longevidad —algunas— de 6 años.
"Hay familias que abren la llave y el agua no llega; en algunas zonas el servicio es intermitente, tal como ocurre actualmente en Villas del Pedregal, a pesar de que cuenta con varios pozos. Hoy tenemos un proyecto de visión de futuro para tener una planta que genere 400 litros por segundo. No estamos ante un proyecto improvisado ni unilateral; es un esfuerzo compartido", dijo.
A raíz de su intervención comenzó la politización del proyecto: Sandra Olimpia Garibay, de Morena, reiteró —en al menos tres ocasiones— que la nueva planta potabilizadora es un proyecto tripartita, con una inversión del gobierno federal del 50 % del total, estatal 25 % y municipal 25 %. "En lugar de debatir, deberían estar agradecidos de que los vamos a apoyar", envió la indirecta a sus compañeros del PAN.
Belinda Hurtado, de la Representación Parlamentaria, se sumó a los dichos y, al tiempo que anunció su voto a favor, cuestionó: "¿Sabe la presidenta que para esta obra Morelia se endeudará por 15 años? ¿En Morelia no saben administrar sus recursos? ¿El PAN no tiene capacidad para administrar ayuntamientos sin endeudarlos?"
En defensa de Alfonso Martínez Alcázar—presidente de Morelia— y de Acción Nacional salió Vanessa Caratachea, leyendo la parte del dictamen donde se especifica que al municipio se le obligará a informar del proyecto de la planta cada tres meses, por lo que auguró transparencia por parte de la administración actual. Además, la panista reconoció que, con la aprobación, el Congreso demuestra que no existen colores partidarios.
Para cerrar, Marco Polo Aguirre adelantó certeza en el proyecto gracias a que el porcentaje del municipio llevará acompañamiento de las cifras correspondientes al estado y la federación, por ello se unió al llamado de no politizar el tema: "Les pido que pensemos a mediano plazo y que pensemos en llevar las mejores condiciones para los morelianos. A Morelia le urge que se tomen buenas decisiones y les propongo a la Comisión Inspectora que le demos a la obra una revisión constante."
Finalmente, la deuda para Morelia fue aprobada por unanimidad.
Detalles del financiamiento:
Monto autorizado: $345 millones de pesos.
Destino: Inversiones públicas productivas y constitución de fondos de reserva.
Plazo: Los contratos de crédito podrán tener un plazo de hasta 15 años.
Periodo de gracia: Se contempla un periodo de gracia para el pago de capital de hasta doce meses tras la primera disposición.
Ejecución: La contratación podrá realizarse durante el ejercicio fiscal de 2025 o 2026.
Justificación: urgencia hídrica y obsolescencia
El dictamen de Capacidad de Pago confirma que Morelia tiene ingresos suficientes para un endeudamiento sostenible. La principal justificación radica en la necesidad de asegurar el suministro de agua:
Se construirá una nueva planta potabilizadora con capacidad de 400 litros por segundo (lps) para complementar la planta actual, que data de hace 60 años y presenta obsolescencia.
El proyecto incluye una línea de distribución vital hacia Villas del Pedregal, el fraccionamiento más grande de la ciudad, buscando resolver un déficit histórico de suministro.
