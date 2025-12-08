Aprueban deuda para Morelia por 345 millones de pesos

"Hay familias que abren la llave y el agua no llega; en algunas zonas el servicio es intermitente, tal como ocurre actualmente en Villas del Pedregal, a pesar de que cuenta con varios pozos. Hoy tenemos un proyecto de visión de futuro para tener una planta que genere 400 litros por segundo. No estamos ante un proyecto improvisado ni unilateral; es un esfuerzo compartido", dijo.

A raíz de su intervención comenzó la politización del proyecto: Sandra Olimpia Garibay, de Morena, reiteró —en al menos tres ocasiones— que la nueva planta potabilizadora es un proyecto tripartita, con una inversión del gobierno federal del 50 % del total, estatal 25 % y municipal 25 %. "En lugar de debatir, deberían estar agradecidos de que los vamos a apoyar", envió la indirecta a sus compañeros del PAN.

Belinda Hurtado, de la Representación Parlamentaria, se sumó a los dichos y, al tiempo que anunció su voto a favor, cuestionó: "¿Sabe la presidenta que para esta obra Morelia se endeudará por 15 años? ¿En Morelia no saben administrar sus recursos? ¿El PAN no tiene capacidad para administrar ayuntamientos sin endeudarlos?"

En defensa de Alfonso Martínez Alcázar—presidente de Morelia— y de Acción Nacional salió Vanessa Caratachea, leyendo la parte del dictamen donde se especifica que al municipio se le obligará a informar del proyecto de la planta cada tres meses, por lo que auguró transparencia por parte de la administración actual. Además, la panista reconoció que, con la aprobación, el Congreso demuestra que no existen colores partidarios.

Para cerrar, Marco Polo Aguirre adelantó certeza en el proyecto gracias a que el porcentaje del municipio llevará acompañamiento de las cifras correspondientes al estado y la federación, por ello se unió al llamado de no politizar el tema: "Les pido que pensemos a mediano plazo y que pensemos en llevar las mejores condiciones para los morelianos. A Morelia le urge que se tomen buenas decisiones y les propongo a la Comisión Inspectora que le demos a la obra una revisión constante."

Finalmente, la deuda para Morelia fue aprobada por unanimidad.