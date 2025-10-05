Aprueba IEM convocatoria para consulta de autogobierno en San Miguel del Monte, Morelia

En ese orden de ideas la consulta se realizará el domingo 12 de octubre de 2025, de manera simultánea en cuatro sedes comunitarias:

Cabecera de la Tenencia,

Encargatura del Orden de Agua Escondida,

Encargatura del Orden de Las Torrecillas, y

Sede conjunta de las Encargaturas del Orden de El Páramo y Piedras de Lumbre (Agua Dulce).

La fase informativa se llevará a cabo en cada sede con la participación de personal del IEM, quienes explicarán el procedimiento y el alcance del derecho al autogobierno, garantizando el principio de libre determinación y la participación efectiva de todas las personas habitantes de la comunidad.

Durante esta etapa se contará también con la presencia de representantes de diversas dependencias estatales y municipales, quienes atenderán dudas de la población en el ámbito de sus competencias. Concluida la fase informativa, las y los habitantes podrán emitir su voto de manera individual, libre y secreta.

Cabe señalar que la parte solicitante de la consulta presentó una petición para que el ejercicio se realizara en una sola asamblea general; sin embargo, el Instituto determinó mantener la modalidad previamente aprobada, con el propósito de respetar los acuerdos ya establecidos y garantizar la participación incluyente de todas las encargaturas.