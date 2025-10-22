Aprueba Cabildo reprogramar 12 obras del presupuesto participativo para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó la reducción líquida neta y la modificación al Programa Anual de Inversión (PAI), así como al presupuesto de ingresos y egresos del 2025, con lo cual 12 obras del presupuesto participativo serán reprogramadas para el ejercicio fiscal del siguiente año.
Al respecto, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló en entrevista que algunas de las obras correspondientes al presupuesto participativo de este año se estarán reprogramando debido a dos motivos:
“El principal es porque son obras que se tienen que realizar los proyectos y estos no se han logrado concluir (…)”, puntualizó. El segundo motivo, indicó, se debe a que el año está por concluir y resulta complicado arrancar obras en esta etapa, ya que no se podría garantizar su culminación a tiempo.
“Las obras estarán garantizadas, son obras con presupuesto participativo, que es una iniciativa de este gobierno y las estaremos haciendo (…)”, subrayó el edil.
Por su parte, Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, explicó en entrevista para medios de comunicación que con esta modificación se estarán direccionando 12 obras para el próximo ejercicio fiscal.
“Lo que tenemos prácticamente es un precierre del ejercicio fiscal 2025, donde hasta el momento no tenemos los expedientes técnicos completos. Se trabaja en los proyectos, pero una obra, para estar dentro de la Ley de Disciplina Financiera, debe contar con expediente técnico completo al 100%”, detalló.
El funcionario precisó que el IMPLAN es el encargado de integrar dichos expedientes, ya que este mismo lleva el programa del presupuesto participativo.
Sin embargo, dicho proceso ha retrasado el cronograma de los proyectos, por lo que ya no es posible ejecutarlos en tiempo y forma, motivo por el cual se decidió reprogramarlos para 2026, explicó.
Finalmente, Sosa Tapia informó que el resto de las obras se encuentran en ejecución; seis ya están en proceso, mientras que cinco más se encuentran en fase de contratación.
Entre estas últimas, destacó una obra en la Fuente de los Patos, la cual requiere del visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para poder llevarse a cabo.
