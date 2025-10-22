Aprueba Cabildo reprogramar 12 obras del presupuesto participativo para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó la reducción líquida neta y la modificación al Programa Anual de Inversión (PAI), así como al presupuesto de ingresos y egresos del 2025, con lo cual 12 obras del presupuesto participativo serán reprogramadas para el ejercicio fiscal del siguiente año.

Al respecto, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló en entrevista que algunas de las obras correspondientes al presupuesto participativo de este año se estarán reprogramando debido a dos motivos:

“El principal es porque son obras que se tienen que realizar los proyectos y estos no se han logrado concluir (…)”, puntualizó. El segundo motivo, indicó, se debe a que el año está por concluir y resulta complicado arrancar obras en esta etapa, ya que no se podría garantizar su culminación a tiempo.