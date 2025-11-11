Aprueba Cabildo regularización de Ampliación Los Sauces; 286 familias beneficiadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, aprobó por unanimidad la regularización definitiva de Ampliación Los Sauces, fraccionamiento de urbanización progresiva ubicado en el predio “La Barranca y Loma del Durazno”, perteneciente a la Tenencia de Santa María de Guido.

El Alcalde destacó que, con esta acción, 268 familias obtienen certeza jurídica sobre sus predios. Celebró que en cuatro años su administración ha regularizado 8 mil predios, un récord histórico.