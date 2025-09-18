Aprueba Cabildo de Morelia presupuesto de Ingresos 2026

“Necesitamos más pavimentaciones, necesitamos más colonias con agua, necesitamos más seguridad, necesitamos más iluminación, pero con los mismos recursos, eso no es posible. Necesitamos también responsablemente pensar en cómo con justicia podemos hacer una mayor recaudación para poder brindar mayores servicios, insisto, y ser premiados por la fórmula de Hacienda, y que pueda mandar más recursos a nuestra ciudad”, expresó el alcalde.

En su mensaje, también señaló que históricamente Morelia ha enfrentado rezagos en materia recaudatoria, debido a temores sobre los costos políticos, lo que ha limitado la capacidad de inversión en servicios y obras públicas. Resaltó que el interés del Gobierno que encabeza es hacer una ley de ingresos responsable.

Con la aprobación de la Ley de Ingresos 2026, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos, siempre con la visión de dar respuesta a las necesidades de la población.

agm