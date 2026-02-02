Aprovecha 5% de descuento en pago de predial en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de febrero, el Gobierno de Morelia mantiene el apoyo a la economía de las familias morelianas con un 5 por ciento de descuento en el pago del predial, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar este incentivo y cumplir con esta contribución que permite fortalecer los servicios públicos y el desarrollo del municipio.

Para facilitar el pago, el Ayuntamiento de Morelia recuerda que se cuenta con múltiples opciones: de lunes a viernes se encuentran en funcionamiento un total de 22 sitios fijos de recaudación, con un horario de atención de 08:30 a 15:30 horas, los cuales están ubicados estratégicamente en distintos puntos de la mancha urbana, así como en las tenencias de Capula, Tiripetío y Teremendo de los Reyes, con el objetivo de brindar cercanía, agilidad y comodidad en el trámite.

Además, durante el fin de semana también es posible pagar el predial en las siguientes ubicaciones: Ventanilla única en los juzgados cívicos, ubicados en el Centro Administrativo de Morelia (CAM); en el Panteón Municipal; y en UCOCA, Servicentro. Estos módulos funcionan de 10:00 a 15:00 horas.

Asimismo, puede realizarse el pago en línea, disponible las 24 horas a través de morelia.gob.mx.