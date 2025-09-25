Aprende Tai-chi gratis en Morelia: la UMSNH abre inscripciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través del Centro de Autoacceso del Departamento de Idiomas (CADI), invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el Taller de Tai-chi, completamente gratuito.

El curso será impartido por el profesor Aristeo Mercado y se desarrollará los sábados de 08:00 a 09:00 horas en la explanada del CADI, edificio C-6 de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con la convocatoria, la actividad tendrá una duración del 27 de septiembre al 13 de diciembre de 2025, con el objetivo de promover el equilibrio, la energía y el bienestar físico y mental entre los asistentes.

Las personas interesadas pueden registrarse en línea a través del sitio oficial de Idiomas UMSNH o mediante el código QR disponible en la convocatoria.