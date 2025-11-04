Aprende macramé gratis en Morelia con el nuevo taller de Semmujeris

Las sesiones se imparten los lunes de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Antonio Alzate #805, colonia Centro Histórico, en la ciudad de Morelia.

El curso busca fomentar la creatividad, fortalecer la autonomía económica y abrir espacios de convivencia comunitaria a través de actividades productivas.

Las interesadas pueden registrarse directamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/Qg8kBH1NpwBk2jwy9

Para más información, también está disponible el número 443 232 7000 .

BCT