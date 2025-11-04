Aprende macramé gratis en Morelia con el nuevo taller de Semmujeris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te interesa aprender una nueva habilidad manual, aún estás a tiempo de unirte al Taller de Cortinas de Macramé que ofrece la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) de manera totalmente gratuita.
Las sesiones se imparten los lunes de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Antonio Alzate #805, colonia Centro Histórico, en la ciudad de Morelia.
El curso busca fomentar la creatividad, fortalecer la autonomía económica y abrir espacios de convivencia comunitaria a través de actividades productivas.
Las interesadas pueden registrarse directamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/Qg8kBH1NpwBk2jwy9
Para más información, también está disponible el número
BCT