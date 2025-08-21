Aprende gratis: talleres de manualidades para mujeres en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS) anunció el inicio de una serie de talleres gratuitos dirigidos a mujeres, con el objetivo de fomentar la creatividad, el aprendizaje y la creación de redes de apoyo.

Las actividades, que se llevarán a cabo en septiembre de 2025, incluyen la elaboración de manualidades y figuras decorativas mediante distintas técnicas:

Taller “Fofuchos: Figuras decorativas de fomi”

📅 Inicio: 08 de septiembre de 2025

⏰ Lunes, 12:00 a 14:00 hrs

📍 4 sesiones | Gratuito

Taller “Construyendo lazos: Letreros con técnica tricotín”

📅 Inicio: 09 de septiembre de 2025

⏰ Martes, 12:00 a 14:00 hrs

📍 4 sesiones | Gratuito

Taller “Figuras de fieltro: Noche de Muertos”

📅 Inicio: 10 de septiembre de 2025

⏰ Miércoles, 12:00 a 14:00 hrs

📍 4 sesiones | Gratuito

SEMMUJERIS destacó que estos espacios buscan fortalecer habilidades, transformar el talento en oportunidades y promover la independencia económica de las mujeres, además de impulsar la convivencia y el desarrollo de la creatividad.

El registro a los talleres se encuentra disponible en línea a través del enlace compartido en las redes sociales oficiales de la dependencia.