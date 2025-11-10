Aprende crochet navideño en Morelia con este taller

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si este año quieres dar regalos navideños hechos con tus propias manos, esta actividad es para ti: el Colegio de Morelia impartirá un Taller de Crochet Navideño, ideal para quienes buscan aprender una nueva habilidad creativa, relajarse y al mismo tiempo sorprender con detalles únicos.

Las sesiones iniciarán el próximo martes 18 de noviembre y se llevarán a cabo los lunes y martes, de 5:00 a 7:00 de la tarde, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Av. Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas de Santiaguito.

Por una cuota de recuperación de $520 pesos, las y los participantes podrán aprender a tejer figuras decorativas con temática navideña: desde renos y muñecos de nieve hasta Santa Claus y duendecillos.

Una alternativa perfecta para hacer adornos personalizados o comenzar tu propio emprendimiento artesanal.