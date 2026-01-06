Morelia

Aprende a nadar; Imcufide abre sus cursos 2026 en Morelia

Inscripciones a partir del 07 de enero; inicio de clases el 12 de enero
Sin costo en 8 o 12 clases para personas con discapacidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, a través de su Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), invita a la ciudadanía a inscribirse en los Cursos de Natación 2026, que iniciarán el 12 de enero en las albercas Bicentenario, Villa Magna, Morelos-Indeco y "Medallistas Paralímpicos".

Sin costo para personas en condición de discapacidad en 8 o 12 clases por mes, pagando únicamente la inscripción anual ($203.04), la credencial ($48.00) y el examen médico ($81.00).

Durante el presente año, el Imcufide mantiene las siguientes categorías:

  • Infantil: a partir de los 6 años de edad

  • 60 y mayores

  • Matro-natación: a partir de los 3 años

  • Hidroterapia

  • Aquazumba

Cabe señalar que los costos oscilan entre $252.72 y $1,013.04, de acuerdo con la cantidad de clases por mes y categoría.

La coordinación de albercas del instituto informó que el proceso de inscripción continuará a partir del miércoles 07 de enero, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en los cuatro complejos, mientras que los días posteriores será de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

El inicio de clases está programado para el lunes 12 de enero y los requisitos son los siguientes:

Mayores de edad:

  • Copia de INE y CURP

  • 2 fotografías infantiles

  • Examen médico (expedido por Imcufide)

Menores de edad:

  • Copia de INE de padre y/o tutor

  • Copia de CURP del menor

  • 2 fotografías infantiles

  • Examen médico (expedido por Imcufide)

