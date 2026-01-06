Aprende a nadar; Imcufide abre sus cursos 2026 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, a través de su Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), invita a la ciudadanía a inscribirse en los Cursos de Natación 2026, que iniciarán el 12 de enero en las albercas Bicentenario, Villa Magna, Morelos-Indeco y "Medallistas Paralímpicos".
Sin costo para personas en condición de discapacidad en 8 o 12 clases por mes, pagando únicamente la inscripción anual ($203.04), la credencial ($48.00) y el examen médico ($81.00).
Infantil: a partir de los 6 años de edad
60 y mayores
Matro-natación: a partir de los 3 años
Hidroterapia
Aquazumba
La coordinación de albercas del instituto informó que el proceso de inscripción continuará a partir del miércoles 07 de enero, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en los cuatro complejos, mientras que los días posteriores será de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Mayores de edad:
Copia de INE y CURP
2 fotografías infantiles
Examen médico (expedido por Imcufide)
Menores de edad:
Copia de INE de padre y/o tutor
Copia de CURP del menor
2 fotografías infantiles
Examen médico (expedido por Imcufide)
RPO