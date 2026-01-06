Aprende a nadar; Imcufide abre sus cursos 2026 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, a través de su Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), invita a la ciudadanía a inscribirse en los Cursos de Natación 2026, que iniciarán el 12 de enero en las albercas Bicentenario, Villa Magna, Morelos-Indeco y "Medallistas Paralímpicos".

Sin costo para personas en condición de discapacidad en 8 o 12 clases por mes, pagando únicamente la inscripción anual ($203.04), la credencial ($48.00) y el examen médico ($81.00).